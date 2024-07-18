Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Он передал сведения о нем за несколько минут до стрельбы

Один из снайперов, входивших в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании, видел стрелка Томаса Мэтью Крукса до того, как он совершил попытку покушения на политика.