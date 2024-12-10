Потерю военных баз на Ближнем Востоке сочли возможной угрозой для России

Падение политического режима Башара Асада и установление новой власти повстанцев и исламских боевиков в Сирии ставит под серьезную угрозу российское военное присутствие в стране и на Ближнем Востоке в целом.
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