НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

От Евровидения до факела Независимости: выбор Даны взорвал общественность

От Евровидения до факела Независимости: выбор Даны взорвал общественность

В религиозных и светских консервативных кругах многие не скрывают возмущения тем фактом, что певица Дана Интернешнл, икона израильского ЛГБТ-сообщества, выбрана для зажжения факела в честь Дня Независимости56-летняя артистка, победившая на конкурсе "Евровидение-1998", была удостоена этой чести вместе с американским блогером Беном Шапиро, прославившимся своими гомофобными высказываниями .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх