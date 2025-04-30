От Евровидения до факела Независимости: выбор Даны взорвал общественность

В религиозных и светских консервативных кругах многие не скрывают возмущения тем фактом, что певица Дана Интернешнл, икона израильского ЛГБТ-сообщества, выбрана для зажжения факела в честь Дня Независимости56-летняя артистка, победившая на конкурсе "Евровидение-1998", была удостоена этой чести вместе с американским блогером Беном Шапиро, прославившимся своими гомофобными высказываниями .