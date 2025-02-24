Президент России Владимир Путин заявил о возможности соглашения с США о сокращении оборонных расходов на 50%, добавив, что Китай мог бы присоединиться к этому соглашению позже.
Путин предложил США сократить оборонные расходы на 50%
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Не надо сокращать, надо готовится к войне, а то опять обманут.
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20 час.
Betahon
Такая постановка вопроса не учитывает общего паритета в сделке, в которой не учитываются вложения в оборону остальных стран НАТО! Россия в таком случае очередной раз будет наступать на свои грабли!
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19 час.
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