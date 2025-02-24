Путин предложил США сократить оборонные расходы на 50%

Не надо сокращать, надо готовится к войне, а то опять обманут.

Betahon

Такая постановка вопроса не учитывает общего паритета в сделке, в которой не учитываются вложения в оборону остальных стран НАТО! Россия в таком случае очередной раз будет наступать на свои грабли!