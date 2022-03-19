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«Химки» выиграли в РПЛ впервые с октября. Прервалась серия без побед из 10 матчей

«Химки» одержали победу в РПЛ впервые с октября прошлого года. В матче 22-го тура чемпионата России подмосковный клуб обыграл в гостях «Урал» (1:0).

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