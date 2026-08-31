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Атомный взрыв в Хиросиме создал неизвестный ранее на Земле металл

Атомный взрыв в Хиросиме создал неизвестный ранее на Земле металл

Спустя десятилетия после атомной бомбардировки Хиросимы ученые обнаружили в почве японского города необычный металлический материал, который ставит новые вопросы перед современной наукой.

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