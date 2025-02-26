МОК призвал рассмотреть участие россиян в отборе на Олимпиаду‑2026

Окончательное решение пока не принято Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Международнму союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду 2026 года.
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