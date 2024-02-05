Шашечки или ехать: в Сочи таксисты после остановки движения на железной дороге взвинтили цены в несколько раз

В Сочи вообще обнаглевшие с ценами🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Контроля нет, сервиса нет, деньги платишь и такое впечатление , что в гости напросился.

Vitaly Arkhipov

Мы сами выращиваем этих идиотов. Рынок все разрулит - мы проходили. Кол-во рвачей растет в геометрической прогрессии. Любое ХОЧУ должно уравновешиваться ДОЛЖЕН, в противном случае стране КАЮК.Если не ограничивать всех ХОЧУХ , то в какой то момент мы пройдем грань дозволенного. Само себя ХОЧУ не ограничит, его нужно держать в узде и под контролем.