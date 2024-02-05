Шашечки или ехать: в Сочи таксисты после остановки движения на железной дороге взвинтили цены в несколько раз

Шашечки или ехать: в Сочи таксисты после остановки движения на железной дороге взвинтили цены в несколько разСерьезные проблемы сегодня утром возникли у тысяч пассажиров, курсировавших на участки Туапсе-Сочи по железной дороге.
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