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Живая Кубань

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Шашечки или ехать: в Сочи таксисты после остановки движения на железной дороге взвинтили цены в несколько раз

Шашечки или ехать: в Сочи таксисты после остановки движения на железной дороге взвинтили цены в несколько раз

Шашечки или ехать: в Сочи таксисты после остановки движения на железной дороге взвинтили цены в несколько разСерьезные проблемы сегодня утром возникли у тысяч пассажиров, курсировавших на участки Туапсе-Сочи по железной дороге.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
В Сочи вообще обнаглевшие с ценами🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Контроля нет, сервиса нет, деньги платишь и такое впечатление , что в гости напросился.
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16 час.
Vitaly Arkhipov
Мы сами выращиваем этих идиотов. Рынок все разрулит - мы проходили. Кол-во рвачей растет в геометрической прогрессии. Любое ХОЧУ должно уравновешиваться ДОЛЖЕН, в противном случае стране КАЮК.Если не ограничивать всех ХОЧУХ , то в какой то момент мы пройдем грань дозволенного. Само себя ХОЧУ не ограничит, его нужно держать в узде и под контролем.
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16 час.

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