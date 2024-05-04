НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рябыкин о селекции «Салавата»: «Возможно, придется вернуться во времена Умарка и Хартикайнена. Сложная ситуация для клуба, все-таки в последние годы старались развивать молодежь»

– Как объясните фальстарт «Салавата Юлаева»? – Рано говорить о фальстарте, нужно понять, какой план у менеджмента Уфы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх