В центре Белграда началась церемония прощания с генералом Младичем

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов генералом Ратко Младичем началась в Доме армии Сербии в центре Белграда.
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