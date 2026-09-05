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ТАСС

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В центре Белграда началась церемония прощания с генералом Младичем

В центре Белграда началась церемония прощания с генералом Младичем

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов генералом Ратко Младичем началась в Доме армии Сербии в центре Белграда.

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