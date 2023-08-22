Нестеров поставил хоккей выше футбола в России: «Просто посмотрите, кто что выигрывал. У наших футболистов уровень ниже, чем у лучших игроков планеты»

– Какой спорт № 1 в России – футбол или хоккей? – Хоккей у нас № 1. Просто посмотрите, кто что выигрывал - этим все сказано.
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