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Нестеров поставил хоккей выше футбола в России: «Просто посмотрите, кто что выигрывал. У наших футболистов уровень ниже, чем у лучших игроков планеты»

Нестеров поставил хоккей выше футбола в России: «Просто посмотрите, кто что выигрывал. У наших футболистов уровень ниже, чем у лучших игроков планеты»

– Какой спорт № 1 в России – футбол или хоккей? – Хоккей у нас № 1. Просто посмотрите, кто что выигрывал - этим все сказано.

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