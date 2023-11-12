Секреты автопрома: куда исчезло буйство красок советских машин

Дорожный поток советских городов был куда менее плотным, чем теперь. Но как ярко расцвечен! Оранжевые «Москвичи» шли рядом с красными и зелеными «копейками», двухцветные кремово-голубые «Волги» делили полосу с синими «Нивами».
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