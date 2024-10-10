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Российские военные нанесли удары по объектам в Кривом Роге

Российские военные нанесли удары по объектам в Кривом Роге

Криворожцы сегодня второй раз за сутки слышат звуки взрывов. Это может означать только одно – российские военные нанесли удары по объектам в Кривом Роге Днепропетровской области.

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