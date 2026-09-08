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Новак поручил начать создание системы мониторинга ситуации с топливом в РФ

Новак поручил начать создание системы мониторинга ситуации с топливом в РФ

Правительство займется совершенствованием ИТ-мониторинга топливного рынка — такое поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Новак после совещания, на котором Минэнерго отчиталось о запасах и переносе ремонтов на НПЗ.

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