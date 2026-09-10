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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гризманн забил в 4-м матче подряд – дубль с «Атлантой» Миранчука. У форварда «Орландо» 7+3 в 9 играх МЛС

Форвард « Орландо Сити » Антуан Гризманн сделал дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против « Атланты » (3:2).

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