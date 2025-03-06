Москва и Минск объединят усилия в развитии высокотехнологичных компаний

Россия и Белоруссия синхронизируют программы поддержки высокотехнологичных компаний. Направления сотрудничества обсуждались сегодня в Минске на встрече с представителями российской компании «Иннопрактика» при участии Постоянного комитета Союзного государства.
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