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Светлый и тёмный изюм делают из одного винограда. Почему тогда они разные

Тёмный изюм могут делать из тех же зелёных ягод, что светлый. Разница не в сорте, а в том, сушили виноград на солнце или в дегидраторе.

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