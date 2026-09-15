Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ

Пока Верховная Рада важно раздувает щеки и "единогласно" голосует за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, сам прокурор уже пьет кофе где-нибудь в Европе.
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