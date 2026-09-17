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Одесса уйдёт России? Официальное заявление Минобороны. Самые жёсткие 80 часов. Кто наводил удары по Киеву?

Одесса уйдёт России? Официальное заявление Минобороны. Самые жёсткие 80 часов. Кто наводил удары по Киеву?

 Опубликован план конца войны На фоне серии ночных атак обсуждаются новые цели для поражения, возможные последствия для энергосистемы и неожиданные сценарии дальнейшего развития конфликта.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Boris Borisov
Boris Borisov

Что-то мне подсказывает, что наши державные соплежуи просрут Одессу и оставят  бандеровским тварям выход к морю. Ну, там Тамп попросит или Урсула  или ещё кто... ....