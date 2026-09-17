Опубликован план конца войны На фоне серии ночных атак обсуждаются новые цели для поражения, возможные последствия для энергосистемы и неожиданные сценарии дальнейшего развития конфликта.
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Что-то мне подсказывает, что наши державные соплежуи просрут Одессу и оставят бандеровским тварям выход к морю. Ну, там Тамп попросит или Урсула или ещё кто... ....
Смерть бандеросрани!