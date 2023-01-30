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Терещенко об Овечкине: «Не думаю, что он покинет НХЛ – ему просто не позволят. Его там не забудут, он уже вошел в историю»

Алексей Терещенко считает, что «Вашингтон» не позволит Александру Овечкину покинуть НХЛ. – Если Овечкин летом покинет НХЛ, как быстро его там забудут?   – Его не забудут.

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