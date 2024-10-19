Андрей Кондратьев: «КВН занимает лидирующую позицию в моем сердце»

В этом году Клуб веселых и находчивых Татарстана отмечает 30-летний юбилей. Один из его основоположников – президент КВН РТ Андрей Кондратьев рассказал «Татар-информу» о своем кавээновском пути, а также о развитии этого движения в республике.
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