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Татар-информ

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Андрей Кондратьев: «КВН занимает лидирующую позицию в моем сердце»

Андрей Кондратьев: «КВН занимает лидирующую позицию в моем сердце»

В этом году Клуб веселых и находчивых Татарстана отмечает 30-летний юбилей. Один из его основоположников – президент КВН РТ Андрей Кондратьев рассказал «Татар-информу» о своем кавээновском пути, а также о развитии этого движения в республике.

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