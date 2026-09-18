Пострадавшего от удара током подростка из Орла перевели в Москву

15-летнего подростка, который получил мощный удар тока, из НКМЦ им. З.И. Круглой транспортировали в Детскую городскую клиническую больницу №9 им.
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