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Пострадавшего от удара током подростка из Орла перевели в Москву

Пострадавшего от удара током подростка из Орла перевели в Москву

15-летнего подростка, который получил мощный удар тока, из НКМЦ им. З.И. Круглой транспортировали в Детскую городскую клиническую больницу №9 им.

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