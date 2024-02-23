Появились новые подробности о фильме по мотивам Bloodborne В прошлом году извест...

Появились новые подробности о фильме по мотивам BloodborneВ прошлом году известный инсайдер Дэниел Рихтман (DanielRPK), славящийся своими сведениями о фильмах, особенно о тех, что связаны с Marvel и DC, сообщил, что Sony готовит фильм по мотивам франшизы Bloodborne.