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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появились новые подробности о фильме по мотивам Bloodborne В прошлом году извест...

Появились новые подробности о фильме по мотивам Bloodborne В прошлом году извест...

Появились новые подробности о фильме по мотивам BloodborneВ прошлом году известный инсайдер Дэниел Рихтман (DanielRPK), славящийся своими сведениями о фильмах, особенно о тех, что связаны с Marvel и DC, сообщил, что Sony готовит фильм по мотивам франшизы Bloodborne.

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