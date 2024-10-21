Депутат ЗС Иркутской области Даниил Литвинов отправился в зону СВО

Руководитель Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Заксобрания области Даниил Литвинов отправился добровольцем в зону специальной военной операции, подписав контракт с Министерством обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии