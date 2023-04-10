Федеральное агентство новостей №1

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Военный эксперт Сергей Хатылев назвал причины обреченности контрнаступления ВСУ на провал

Военный эксперт Сергей Хатылев назвал причины обреченности контрнаступления ВСУ на провал

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев заявил, что Вооруженные силы Украины не достигнут положительных результатов при осуществлении попытки контрнаступления.

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