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«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам

«Щедрый» Лондон платит шпионам: MI-6 сказало, сколько готово «отвалить» перебежчикам

  Англичанка вербует! Кто бы мог подумать… Особая прелесть в том, что британская разведка MI-6 занимается вербовкой российских госслужащих официально, и даже можно сказать – публично, буквально – мегафонным способом.

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Комментарии
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Александр Денисов
А что, у нас самолеты в Лондон еще летают?
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13 час.

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