Расчет БпЛА российских десантников уничтожил три танка ВСУ в приграничных районах Курской области

Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей.
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