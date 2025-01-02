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Закон, порядок, государство

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Расчет БпЛА российских десантников уничтожил три танка ВСУ в приграничных районах Курской области

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