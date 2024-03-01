Как «женский» автомобиль влияет на мужчину-водителя

Среди российских автомобилистов существует такое расхожее понятие, как «женская» машина. В поисковых системах интернета можно найти немало статей по запросу: «Какие автомобили лучше всего подходят женщинам».
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