Профицит счета текущих операций РФ за пять месяцев вырос на 23,9%

Профицит баланса внешней торговли товарами в мае вырос почти в два раза, до 14,2 млрд долларов.В январе-мае 2026 года профицит счета текущих операций РФ составил 27 млрд долларов, увеличившись год к году на 23,9%.
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