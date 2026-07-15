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Профицит счета текущих операций РФ за пять месяцев вырос на 23,9%

Профицит счета текущих операций РФ за пять месяцев вырос на 23,9%

Профицит баланса внешней торговли товарами в мае вырос почти в два раза, до 14,2 млрд долларов.В январе-мае 2026 года профицит счета текущих операций РФ составил 27 млрд долларов, увеличившись год к году на 23,9%.

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