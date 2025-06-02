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Мужчина изощренно отомстил мешавшему ему обедать начальнику

Мужчина изощренно отомстил мешавшему ему обедать начальнику

Пользователь Reddit с ником dodgethem поделился историей о том, как он оригинально проучил начальника, который мешал ему обедать, и прослыл легендой.

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