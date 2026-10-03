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Zero Hedge

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"Where Is The Onshoring?" UBS Questions White House Investment Boom As Foreign Money Flows Into Takeovers

"Where Is The Onshoring?" UBS Questions White House Investment Boom As Foreign Money Flows Into Takeovers

"Where Is The Onshoring?" UBS Questions White House Investment Boom As Foreign Money Flows Into Takeovers President Trump recently said that over $20 trillion in foreign investment has flowed into the US so far in his second term.

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