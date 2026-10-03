"Where Is The Onshoring?" UBS Questions White House Investment Boom As Foreign Money Flows Into Takeovers President Trump recently said that over $20 trillion in foreign investment has flowed into the US so far in his second term.
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