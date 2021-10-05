В ЦБ заявили, что пока рано говорить о возможности снижения ключевой ставки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Разговоры о возможности снижения ключевой ставки пока преждевременны, заявил в среду глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью "Известиям".
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии