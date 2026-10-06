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Миронов: голосовые роботы мешают гражданам — на звонок должен отвечать живой оператор

Миронов: голосовые роботы мешают гражданам — на звонок должен отвечать живой оператор

Депутат Госдумы, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что массовое внедрение электронных голосовых помощников в госструктурах и коммерческих компаниях не упрощает, а усложняет жизнь людям.

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