Трубопроводы НАТО расширяются на восток

Страна и люди

Моя статья на тему расширения трубопроводной системы НАТО на восток.Трубопроводы НАТО расширяются на востокПослы всех 32 стран НАТО утвердили крупнейший в истории альянса проект модернизации военной топливной инфраструктуры стоимостью €27 млрд.