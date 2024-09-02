Адвокат прокомментировал возможный перенос из Москвы суда над генералом Поповым

Адвокат бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский 2 сентября прокомментировал «Известиям» информацию о том, что суд по делу может быть перенесен из Москвы в Запорожскую область.
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