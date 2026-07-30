Bloomberg: Lockheed Martin получит $59 млрд для увеличения производства PAC-3

Пентагон заключил с американской оборонной компанией Lockheed Martin контракт на сумму около $59 млрд, предусматривающий увеличение производства ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.
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