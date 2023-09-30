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Президента «Урала» Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца за критику судей после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)

Президента «Урала» Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца за критику судей после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)

РФС планирует отстранить президента «Урала» через комитет по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца, сообщает журналист Иван Карпов.

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