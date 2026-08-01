РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Снова дожди: Паслер поручил мэрам быть готовыми к новым паводкам

Снова дожди: Паслер поручил мэрам быть готовыми к новым паводкам

Губернатор Свердловской области поручил мэрам готовиться к новым паводкам. Напомним, что 1 и 2 августа на Урале действует штормовое предупреждение о плохой погоде: ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии