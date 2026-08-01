Снова дожди: Паслер поручил мэрам быть готовыми к новым паводкам

Губернатор Свердловской области поручил мэрам готовиться к новым паводкам. Напомним, что 1 и 2 августа на Урале действует штормовое предупреждение о плохой погоде: ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер.
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