Забрали у наркоторговца и передали на службу в полицию. Десятки суперкаров и премиальных машин конфискованы в Стамбуле

Видеоролик, опубликованный в социальных сетях министром внутренних дел Турции Али Ерликая, показывает более двух десятков спортивных автомобилей, суперкаров и внедорожников, собранных вместе после того, как они были конфискованы на выходных полицией Стамбула и переделаны в полицейские автомобили.
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