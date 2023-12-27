Забрали у наркоторговца и передали на службу в полицию. Десятки суперкаров и премиальных машин конфискованы в Стамбуле

Видеоролик, опубликованный в социальных сетях министром внутренних дел Турции Али Ерликая, показывает более двух десятков спортивных автомобилей, суперкаров и внедорожников, собранных вместе после того, как они были конфискованы на выходных полицией Стамбула и переделаны в полицейские автомобили.