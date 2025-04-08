Врач Ермакова: люди с аллергией на пыльцу березы могут реагировать на орехи и мед

Врач-аллерголог и иммунолог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Злата Ермакова рассказала, что в центральной части России аллергия чаще всего дает о себе знать в три периода в году — в зависимости от того, какие растения находятся в стадии цветения.