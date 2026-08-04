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Адвокат Глазкова: за служебный роман уволить нельзя

Адвокат Глазкова: за служебный роман уволить нельзя

Адвокат, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова заявила, что сам по себе служебный роман не является основанием для увольнения, а устанавливать запрет на отношения между сотрудниками в локальных актах незаконно.

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