Собирайте отряд в новом режиме Fortnite “Перезарядка”Пока жив хоть один, отряд будет возрождаться! “Перезарядка” – режим для 40 игроков на компактной карте, где расположились знакомые области вроде Брошенных башен и Торговой точки.
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