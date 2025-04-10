«Наслаждайтесь каждой минутой материнства»: что не так с этой фразой

Психологи называют эти слова «токсичным позитивом» Без сомнений, каждая мама однажды слышала совет: «Наслаждайся каждой минутой материнства, ведь дети так быстро растут!» Как показывает практика, эту фразу часто произносят не только близкие, но и незнакомки в очередях супермаркетов и поликлиниках, а также блогеры в социальных сетях.