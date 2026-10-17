Провал в прокате ещё не означает, что актёр готов вычеркнуть фильм из биографии. «Джильи» собрала «Золотые малины», «Джон Картер» обошёлся примерно в 200 миллионов убытков, «Новые мутанты» около двух лет ждали выхода и пережили слияние студий.