Молодые ученые в России могут стать лидерами общественного мнения – Инсайт Люди

Об этом заявила Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди». Она выступит в качестве спикера на круглом столе «Наука продвигать: ученые новые лидеры общественного мнения», который пройдет в рамках Московского фестиваля «Наука 0+».