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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» выиграло 8 из 10 последних матчей. Сегодня команда Ларионова одолела «Куньлунь», дважды уступая в счете

«Торпедо» выиграло 8 из 10 последних матчей. Сегодня команда Ларионова одолела «Куньлунь», дважды уступая в счете

«Торпедо» дважды уступало в счете, но смогло перевести игру в овертайм. Победную шайбу забил Максим Летунов.

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