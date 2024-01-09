SHOT: В Москве мигрант попытался убить шестилетнюю девочку

43-летний киргиз неожиданно напал на ребенка в общественном месте в присутствии её родителей.Гражданин Киргизии, приехавший в столицу России всего две недели назад, внезапно напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине в Москве.
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