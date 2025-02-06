В Севастополе открылся международный клуб дружбы

6 февраля в Молодежном центре на Корчагина, 30 собралась молодежь Севастополя и иностранных государств: ребята, которые готовы вместе развиваться и строить мир, основанный на взаимном уважении, честности и открытости, создали международный клуб дружбы.
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