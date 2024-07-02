Директор компании, обманувший в СЗАО более 150 дольщиков, предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела. Генеральный директор строительной компании NORD Engineering обвиняется в мошенничестве при строительстве клубного дома в Хорошево-Мневниках.
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