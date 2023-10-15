Следственный комитет проверит комментарии ямальцев в соцсетях

Следственный комитет предупредил ямальскую молодежь об ответственности за свои действия в интернете. Любой комментарий в соцсетях, запрос в поисковике или публикация, даже если они были удалены, оставляют цифровой след.
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